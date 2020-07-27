В Харькове на выходных горожан напугал велосипедист с ножом

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Вот что рассказала одна из тех, кому довелось столкнуться с мужчиной.

«Подходил и ко мне. Приказал сделать его фото, я отказалась, но когда достал нож - сфотографировала. Когда отошла от него, вызвала полицию. Кроме меня ещё двое парней это сделали и мы вместе за этим мужиком шли. На пешеходном переходе ближе к мосту в открытую махал ножом перед двумя другими парнями, пристал к женщине, но увидев патрульную машину, сел на свой велосипед и попытался скрыться», – написала девушка в группе Харьков LIVE.

Далеко уехать у него не получилось. Патрульные, приехавшие через пять минут после вызова, приняли мужчину на Лопанском мосту и увезли в отделение для выяснения обстоятельств.

В итоге этого велосипедиста арестовали. Он бросался на людей с ножом Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 25. Juli 2020

Как сообщили в группе «Харьков 1654», прежде, чем мужчину взяли копы, он спровоцировал аварийную ситуацию, когда взялся переходить дорогу на красный свет, спровоцировав дорожно-транспортное происшествие с мотоциклистом.

Может пришло время штрафовать велосипедистов? Бухой персонаж спровоцировал дтп с мотоциклом, а потом пошёл по пешеходному на красный Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 25. Juli 2020

Ранее мы писали о том, что на рынке возле ТРК «Украина» на проспекте Тракторостроителей 40-летний грузчик стал жертвой напавшего на него неадеквата.

Так, согласно сообщению в телеграмм-канале, гражданин вел себя неадекватно, приставал к другим, а затем полоснул предметом, похожим на нож, по горлу случайного прохожего.

Злоумышленника тут же скрутили и передали в руки полиции. Выясняя обстоятельства происшествия, правоохранители установили, что хулигану 21 год. Это харьковчанин, ранее судимый за совершение грабежей. Находясь навеселе, он ударил отверткой 40-летнего грузчика. В результате пострадавший получил телесные повреждения в виде царапины.

Напомним, пьяный мужчина устроил переполох на базе отдыха на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Лукаш объяснила, что ждет Украину после захвата заложников