В центре Харькова вор-карманник «спалился» прямо на камеру

В группе «Харьков 1654» появилась видеозапись, на которой мужчина пытается вытащить из рюкзака впереди идущей девушки кошелек или телефон, передает Politeka.net.

На попытки злоумышленника обворовать человека отреагировала неравнодушная прохожая, которая сняла все на телефон и вспугнула его. Все происходило возле «градусника» в центре Харькова.

«Запомните эту воровскую рожу! Пытался что-то вытащить из рюкзака девушки.Спасибо небезразличной и смелой девушке, которая не побоялась его догнать и снять на камеру 👏», – говорится в подписи к видео.

Отметим, что рядом с мужчиной заметна блондинка, которая, по мнению пользователей, является его сообщницей. Обое прилично одеты и уж никак не похожи на бездомных или нуждающихся.

Запомните эту воровскую рожу! Пытался что-то вытащить из рюкзака девушки. Спасибо небезразличной и смелой девушке, которая не побоялась его догнать и снять на камеру 👏 Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 22. Juli 2020

«Ему бы по рукам хорошенько надавать, чтобы больше не лез в чужие рюкзаки», «Вот мразота», «так эти твари в паре с блонди работают», «Харьковский "ручечник"?», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что на Харьковщине к пенсионерам нагрянула «окулист», которая якобы проверяла их зрение и выписывала капли за четыре тысячи гривен. Первой тревогу забила дочь одной из старушек, к которой пришла «доктор». Она позвонила в регистратуру поликлиники, и выяснилось, что никаких врачей никто к пенсионерам не отправлял. Женщина попросила других быть осторожнее и не открывать дверь, кому попало.

Напомним, в Харькове мошенники нашли новый способ оставить людей без денег.

Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.

Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.