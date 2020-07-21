Скоростной электропоезд Интерсити+, следовавший из Киева, сломался под Харьковом

Об инциденте, который произошел на станции Люботин в Харьковской области, сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию на странице «Укрзализныци» в Фейсбуке.

«Пассажиры рейса были доставлены на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в два часа», – говорится в публикации.

В компании принесли свои извинения за неудобства, а также подчеркнули, что специалисты «Укрзализныци» вместе с коллегами из Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда.

Отметим, что один из пассажиров опубликовал в сети видео с места происшествия. По его словам, сначала по всему поезду погас свет.Людям сказали, что задержка составит минут 40, но через полтора часа пассажиры вынуждены были покинуть вагоны.

В поезде «Интерсити» Киев-Харьков рубанули свет 🚂 #нампишут Стоим в Люботине с 22:20, сказали ждать ещё минимум минут 10-15, так как перезапускают поезд. В итоге стояли два часа, мы не выдержали и уехали на такси. Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 20. Juli 2020

Отметим, что поездка в Hyundai – удовольствие не из дешевых. Так, стоимость билета на место в первом классе поезда №726К «Интерсити+», который отправлялся 21 июля, по данным сайта proizd.ua, составляет 957 гривен.

Эти поезда для межрегиональных перевозок купили еще во времена президента Виктора Януковича накануне проведения в Украине чемпионата Европы по футболу.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине загорелся автобус, который ехал из областного центра в Богодухов. Пассажиры, учуяв запах гари, начали выбегать из салонно. Возгорание потушили за несколько минут, однако людям пришлось добираться домой пешком или же ловить попутки.

Напомним, разгорелся скандал с закупкой китайских поездов для метро Харькова.

Как сообщала Politeka, юные вандалки поплатились за погром в поезде "Укрзализныци".

Также Politeka писала, что в Харькове компания вандалов устроила погром.