В Харькове патрульный собирается обращаться в суд из-за "коронавирусных" денег

Об этом информирует Politeka со ссылкой на местное издание Город Х.

Влад Неманихин напомнил, что в свое время МВД обещало патрульным дополнительные выплаты за то, что тем приходится много контактировать с населением, рискуя более остальных заразиться коронавирусом. Когда обещанные деньги стали приходить на зарплатные карты полицейских, у тех появились вопросы.

Оказывается, некоторые получили "коронавирусную" тысячу, кому-то повезло – им начислили по двадцать тысяч, а некоторые вообще ничего не получили.

"Полицейский всегда должен бороться: за людей, за себя, с начальством, против системы, структуры, обычаев. Ничего не бывает просто. Мы же самое дно системы – патрульные. И нам просто жизненно необходимо бороться. Чтобы унизить патрульных, им решили выплатить деньги за короновирус. Методика просчета, формулы, списки – это большой секрет. В итоге каждый получил, что "заслужил". Суммы у всех разные и отличаются весьма значительно. Учет остается непонятным. Что бралось за основу расчетов?" – возмущен Неманихин.

По его словам, ему приходилось во время службы много контактировать с людьми, проявлять инициативу, даже работать внеурочно. Однако, в итоге на банковскую карту пришли 1268 "коронавирусных" гривен.

"Дело не сколько в деньгах, сколько в идентификации себя как л*** в этой системе ценностей. Я люблю наше государство, но в который раз оно не любит и не ценит меня. Считаю это делом принципа, готовлюсь к судам. Если кто-то тоже не получил деньги за несение службы в карантин, предлагаю отстаивать свои права в судах и не бросать это на самотек", – предложил своим коллегам Влад Неманихин.

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