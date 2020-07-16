Креативнее "маски" в Харькове пока не видели

В Харькове в местном супермаркете заметили мужчину в довольно странной "маске"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на один из харьковских Telegram-каналов.

Так, покупатель нашел довольно оригинальный способ выделится из общей массы, поразив всех своей нестандартной "защитой" от коронавируса. Его "маску" даже сфотографировали очевидцы и активно распространяют курьезное фото в соцсетях.

"Очевидный победитель дня в #е*алочеллендж", - говорится в подписи к фото креативного харкивчанина.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести новые штрафы для владельцев общественных мест, посетители которых не надевают защитную маску.

Так, украинское правительство предлагает Верховной Раде проголосовать за введение штрафов в размере от 3400 до 5100 грн для владельцев общественных мест, посетители которых не соблюдают масочный режим в рамках карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующий проект закона одобрили на заседании Кабмина 15 июля. В пояснительной записке к документу отмечается, что предлагается штрафовать те предприятия, предприниматели, учреждения и организации, которые позволяют находиться в помещении людям без респираторов или масок. За такое нарушение предлагается наказывать штрафами в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

Напомним, "Каждый третий нарушитель": в Харькове устроили массовые проверки, что известно.

Ранее Politeka писала, что украинцам наконец признались, что маски они не снимут.

Также Politeka сообщала, что люди вышли на улицы Одессы, видео масштабного протеста: "Завтра они запретят...".