В кожному третьому кафе і ресторані Харківщини виявлено порушення карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Головне управління Держспоживслужби в Харківській області.

Так, з 6 по 12 липня в області провели 1066 перевірок закладів громадського харчування, продовольчої торгівлі, ринків та інших об'єктів. В результаті перевірок порушення виявлено на 391 об'єкті. Всього видано 387 приписів і пропозицій, 65 осіб, відповідальних за дотримання норм карантину, притягнуто до адмінвідповідальності.

У відомстві кажуть, що під час перевірок особливу увагу фахівці приділяли закладам громадського харчування. В Управлінні назвали найпоширеніші порушення карантину, серед яких відсутність на працівниках захисних окулярів і відсутність контейнерів для збору використаних захисних масок.

Крім того, не у всіх закладах проводилася дезінфекція поверхонь, яку належить робити кожні дві години.

Також зафіксовано відсутність або неправильне носіння масок відвідувачами.

У відомстві інформують, що всього з початку введення карантину на Харківщині провели понад 16 тисяч перевірок суб'єктів господарювання. В результаті оформлено 4259 приписів, а також складено 375 протоколів про адміністративні правопорушення.

Politeka писала, що у МОЗ вже готуються продовжити карантин як мінімум на місяць, але джерела у відомстві говорять про більш тривалих строках.

Як заявив глава МОЗ Максим Степанов, карантин в Україні продовжать ще як мінімум на місяць. Джерело в Кабміні повідомив, що карантин продовжено до вересня, але плануються і подальші обмеження. На даний момент в Кабміні немає чітких планів, але уряд готується продовжувати карантин і в 2021 році. Це означає, що карантин може затягнутися на два роки.

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