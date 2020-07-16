В каждом третьем кафе и ресторане Харьковщины выявлены нарушения карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Так, с 6 по 12 июля в области провели 1066 проверок заведений общепита, продовольственной торговли, рынков и прочих объектов. В результате проверок нарушения выявлены на 391 объекте. Всего выдано 387 предписаний и предложений, 65 лиц, отвечающих за соблюдение норм карантина, привлечены к админответственности.

В ведомстве говорят, что во время проверок особое внимание специалисты уделяли заведениям общественного питания. В Управлении назвали самые распространенные нарушения карантина, среди которых отсутствие на работниках защитных очков и отсутствие контейнеров для сбора использованных защитных масок.

Кроме того, не во всех заведениях проводилась дезинфекция поверхностей, которую положено делать каждые два часа.

Также зафиксировано отсутствие или неправильное ношение масок посетителями.

В ведомстве информируют, что всего с начала введения карантина на Харьковщине провели более 16 тысяч проверок субъектов хозяйствования. В результате оформлено 4259 предписаний, а также составлено 375 протоколов об административных правонарушениях.

Politeka писала, что в Минздраве уже готовятся продлить карантин как минимум на месяц, но источники в ведомстве говорят о более длительных сроках.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, карантин в Украине продлят еще как минимум на месяц. Источник в Кабмине сообщил, что карантин продлят до сентября, но планируются и дальнейшие ограничения. На данный момент в Кабмине нет четких планов, но правительство готовится продолжать карантин и в 2021 году. Это значит, что карантин может затянуться на два года.

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