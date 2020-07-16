В каждом третьем кафе и ресторане Харьковщины выявлены нарушения карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Так, с 6 по 12 июля в области провели 1066 проверок заведений общепита, продовольственной торговли, рынков и прочих объектов. В результате проверок нарушения выявлены на 391 объекте. Всего выдано 387 предписаний и предложений, 65 лиц, отвечающих за соблюдение норм карантина, привлечены к админответственности.

В ведомстве говорят, что во время проверок особое внимание специалисты уделяли заведениям общественного питания. В Управлении назвали самые распространенные нарушения карантина, среди которых отсутствие на работниках защитных очков и отсутствие контейнеров для сбора использованных защитных масок.

Популярные статьи сейчас

ЗНО 2020 обернулось скандалом, такого позора в Украине еще не было: «Простите меня…»

Редкое фото Софии Ротару с мужем попало в сеть, такой счастливой ее давно не видели: "Красивая пара"

Украинка с 13-м размером бюста разделась и собрала толпы, танцуя под музыку: "Можно гордиться всей стране"

Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."
Показать еще

Кроме того, не во всех заведениях проводилась дезинфекция поверхностей, которую положено делать каждые два часа.

Также зафиксировано отсутствие или неправильное ношение масок посетителями.

В ведомстве информируют, что всего с начала введения карантина на Харьковщине провели более 16 тысяч проверок субъектов хозяйствования. В результате оформлено 4259 предписаний, а также составлено 375 протоколов об административных правонарушениях.

Politeka писала, что в Минздраве уже готовятся продлить карантин как минимум на месяц, но источники в ведомстве говорят о более длительных сроках.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, карантин в Украине продлят еще как минимум на месяц. Источник в Кабмине сообщил, что карантин продлят до сентября, но планируются и дальнейшие ограничения. На данный момент в Кабмине нет четких планов, но правительство готовится продолжать карантин и в 2021 году. Это значит, что карантин может затянуться на два года.

"Нужно привыкать": украинцам наконец признались, что маски они не снимут.

Кабмин готовит новые "карантинные" штрафы украинцам, суммы от 3400 грн: за что будут наказывать.

Толпы людей вышли на улицы Одессы, видео масштабного протеста: "Завтра они запретят..."