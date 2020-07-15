Вопрос о том, каким будет учебный процесс в школах с 1 сентября в связи с карантином, волнует родителей харьковских школьников

Дискуссия о том, дистанционным или стандартным будет процесс обучения, не утихают не на минуту, передает Politeka.net.

Тем временем, в Минздраве уже поделились информацией о том, к чему готовиться осенью.

«Мы сейчас очень тщательно разрабатываем правила, по которым наши дети пойдут учиться с 1 сентября. Вместе с Министерством образования и науки мы анализируем всю ситуацию, в том числе смотрим, каким образом это происходит за границей», – рассказал глава ведомства Максим Степанов.

По его словам, уже есть ряд определенных правил, которые будут действовать в случае работы школ.

«Могу сказать, что это будет обязательное измерение температуры всем сотрудникам, которые ходят на работу в учебные заведения, и для детей. При температуре 37,2 и выше ни сотрудников, ни детей не могут допускать ни к работе, ни к учебе. Также обязательно, чтобы родители, которые приводят детей в школу, пользовались масками. Также будет обязательным наличие антисептиков в школе. При присмотре учителей дети должны ими пользоваться», – подчеркнул чиновник.

Степанов пояснил, что разработка более детальных правил, по которым дети будут учиться в школе, завершится на следующей неделе, чтобы заранее их утвердить и донести администрациям учебных заведений, родителям и детям.

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