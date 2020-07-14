В Харькове брат женщины, которая убила своего ребенка, а потом совершила самоубийство, набросился на съемочную группу местного телеканала

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Depo.Харьков.

Так, корреспондент харьковского телеканала АТН Кристина Асика рассказала, что несколько групп журналистов приехали на съемку сюжета об убийстве 10-летнего ребенка и самоубийстве женщины.

"Подъехали к дому, еще даже не успели разложиться, вышел мужчина лет 40 вместе с женщиной. Говорит: "Уезжайте, чего вы здесь ищете сенсацию, я сейчас вам все разобью". Мы отошли на другую улицу, вызвали полицию. Он был агрессивен и угрожал", - сообщила корреспондент.

Примерно через 10 минут, по ее словам, агрессивный мужчина "с подкреплением из около 5 мужчин" подошел к группе журналистов, взял камень и начал бросаться на операторов.

"Неадекватное состояние. Мой оператор был возле нашей машины, он снимал до последнего. Я отошла. Этот человек начал лезть в машину, открывать двери, вырывать ручки. Так что у нас машина без ручек", - рассказала журналистка.

Кроме того, по словам Асики, на месте происшествия остался штатив от камеры, но брат умершей женщины его конце концов не отдал.

"Это брат этой женщины, насколько нам сказали соседи. Он бросался на всех", - рассказала журналистка.

После инцидента журналисты написали заявление в Новобаварский отдел полиции Харькова.

Напомним, в Харькове 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына и свела счеты с жизнью.

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