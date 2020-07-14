У Харкові 37-річна жінка задушила свого 10-річного сина і звела рахунки з життям

Трагедія розігралася в Новобаварському районі міста, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повідомлення про подію в будинку по провулку Тбіліському надійшло до правоохоронців 13 липня близько 21:15.

За вказаною адресою негайно виїхали керівники та слідчо-оперативна група районної поліції, пересувна криміналістична лабораторія, а також співробітники місцевої прокуратури.

Оглянувши місце події, попередньо слідчі встановили, що спочатку жінка задушила дитину, а потім порізала собі вени і померла від втрати крові. Вона залишила передсмертну записку, однак правоохоронці не розголошують її зміст.

Сусіди розповіли, що загибла була адекватною, не зловживала спиртним. Жінка часто просила гроші в борг, але завжди повертала їх.

Поліцейські з'ясували, що останні півроку харків'янка відчувала фінансові проблеми, брала кредити, але не могла їх повернути, через що перебувала в депресії. До адміністративної та кримінальної відповідальності вона раніше не притягувалася.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку Новобаварского відділу поліції. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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За словами очевидців, у момент трагедії її чоловік знаходився вдома, а все трапилося о шостій годині. Трупи побачив перехожий і викликав поліцію.

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