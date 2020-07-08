Такими темпами наркоторговля в Харькове будет процветать еще очень долго

В Харькове сотрудники правоохранительных органов «крышевали» наркоманов, получая за это немалую прибавку к основной зарплате

Группу чиновников Киевского районного отдела полиции разоблачила Служба безопасности Украины, сообщил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь областного управления ведомства Владислав Абдула.

Следствие выяснило, что полицейские, среди которых были представители подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, требовали деньги от наркозависимых, которых отслеживали при забирании «закладок».

Цена за то, что наркоманы избегут ответственности, составляла от 500 по 1500 долларов США. Для получения мзды копы привлекали посредников.

В ходе предварительного расследования было задокументировано пять фактов получения взяток на почти 150 тысяч гривен.

Во время 15 обысков по местам жительства фигурантов расследования в их машинах и служебных кабинетах были найдены деньги.

Следователи не исключают, что получены они были как раз в качестве взятки от наркоманов. На данный момент о подозрении сообщено четырем полицейским по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают остальных возможных участников преступной схемы.

Тем временем харьковчане не перестают жаловаться в соцсетях на засилье наркоманов, которые средь бела дня роются на детских площадках в поисках закладок.

Четыре наркомана на детской площадке в поисках дозы. Танкопия 6А Харьков, июль 2020 года Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 6. Juli 2020

Ранее мы писали, что наркозависимый харьковчанин решил пополнить запасы дури в организме и прямо среди белого дня колол себе в вену наркотическое вещество, после чего поймал «приход» и лег отдохнуть. Самое страшное то, что рядом на пешеходной зоне гуляли мамы с маленькими детьми, однако наркомана это не остановило.

Напомним, «закладчика» с наркотиками в трусах поймали в Харькове.

Как сообщала Politeka, полиция накрыла интернет-магазин по торговле наркотиками.

Также Politeka писала, что в Харькове нашли управу на торговцев наркотиками.