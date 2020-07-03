Родные не находят себе места

Краснокутский отдел полиции на Харьковщине разыскивает несовершеннолетнего

Артур Петренко, 2003 года рождения, ушел из дома, и сейчас о его судьбе ничего неизвестно. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители отмечают тот момент, что ранее он уже неоднократно уходил из дома.

Приметы Артура: на вид 16-20 лет, рост около 180-190 см, худощавого телосложения, темные волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в коричневую футболку и, возможно, в желтую кофту.

Если кому-то известна информация, которая может помочь в поисках, просьба сообщить по телефонам: «102», 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354 или другим удобным способом.

По информации полицейских, чаще всего причинами побега детей и подростков из дома становятся конфликты в семье, любовь или жажда приключений. Большинство из беглецов затем находят и возвращают домой.

Ранее мы писали о том, что в Одессе пропал подросток. Родители забили тревогу, когда их несовершеннолетний сын не вернулся вовремя домой и перестал отвечать на звонки.

17-летний юноша проживает в Килийском районе. Он был одет черную рубашку, темно-синие джинсы, черные резиновые тапочки.

С любой информацией о пропавшем обращайтесь по телефонам: (04843) 22 04 60, (097) 014 33 08 или по спецлинии «102».

Тем временем харьковские правоохранители отчитались о том, что 14-летний Егор Колесник, который ушел из дома 1 июля, найден и возвращен приемным родителям. С мальчиком все в порядке.

Напомним, на Харьковщине бесследно исчез подросток.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

Также Politeka писала, что в Харькове бесследно пропала женщина.