Футболку в цветах российского флага и гербом РФ заметили в одном из магазинов секонд-хенда в Харькове
Фотографию находки в Индустриальном районе города опубликовали на странице «Типичное ХТЗ» в социальной сети Фейсбук.
Отметим, что подобные вещи уже не раз попадались на глаза пользователям. Так, мы писали, что в Николаеве в магазине сэконд-хенда мужчина случайно обнаружил среди товара футболку с гербом России и надписью «Вечно верный». Взяв ее, он подошел к женщине-продавцу и спросил, откуда эта футболка в украинском магазине.
Стоит отметить, что та даже не сразу поняла, о чем речь, переспросив: «Что вас смущает? Что она женская?». Тогда он уточнил, что делает в магазине футболка с гербом страны-оккупанта, которая напала на Украину.
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В свою очередь продавец ошеломила ответом:
«Какая война? У кого война? Я с России, у меня никакой войны ни с кем нет. Я 40 лет в Украине живу. У меня врагов нет… У меня все люди братья… Мой сын никого не убил… Обращайтесь к олигархам, кто делит территорию, а не к нам», – заявила она.
Мы также писали, что в Харькове, как только правительство немного ослабило карантин, народ массово ринулся в магазины сэконд-хенда. Люди штурмовали заведения с бывшей в употреблении одеждой, совершенно забыв о правилах безопасности и наплевав на понятие социальной дистанции.
Напомним, украинцы устроили штурм сэконд-хенда в разгар карантина, фото безумия.
Как сообщала Politeka, очередь в магазин сэконд-хенда вызвала ажиотаж в сети.
Также Politeka писала, что массовая драка в магазине Днепра попала на видео.