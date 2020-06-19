Его нет уже вторые сутки

В Харькове бесследно пропал мужчина 1997 года рождения

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным сотрудников Немышлянского отдела полиции, Богдан Нсенгимана ушел из дома утром 17 июня, однако до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, темные глаза, темные кудрявые волосы.

Был одет в черную футболку, черные джинсовые шорты, черные босоножки.

В полиции добавили, что мужчина болен шизофренией.

Если у кого-то есть информация о разыскиваемом, просьба сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине разыскивают 28-летнего Алексея Гордиенко. Житель поселка Купянск-Узловой 31 мая в шесть часов вечера прислал прощальное смс на телефон жены и с тех пор бесследно исчез.

Как рассказал дядя пропавшего Алексей Клочков, в воскресенье в час дня он поговорил с женой, уточнил список покупок в магазине и собирался выехать к семье. Однако вечером прислал женщине прощальное сообщение.

«Надеюсь, вам всем без меня будет лучше в этом мире. Не ищите, возможно, когда-то меня найдут», – написал он, после чего связь с ним оборвалась. Родственники звонили на его номер всю ночь, пока аппарат не отключился. Однако в четыре часа утра 1 июня он заработал снова.

Дядя пропавшего пояснил, что телефон нашли под подушкой дома у Алексея.

Приметы Алексея Гордиенко: рост около 165 см, худощавый

Был одет в серую шапку, серую ветровку, черные спортивные штаны и темно-синий свитер с узором. При себе у мужчины была барсетка с паспортом и банковской картой, на которой могла храниться небольшая сумма.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого мужчины, просят сообщить по телефонам 099-034-26-60, 068-777-0-112 или 102.

Напомним, мать с ребенком бесследно исчезли в Харькове.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

Также Politeka писала, что девушка с ребенком таинственно исчезли посреди ночи, родные молят о помощи.