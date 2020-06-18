В Харькове разыгралась история с участием животного, достойная голливудского сценария

Рассказала о ней пользователь Анна Юрченко на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам девушки, ее трехлетний пес Пуник продемонстрировал настоящий пример преданности своим хозяевам.

«Он у нас уже взрослый, это щенок нашей собаки, мы хотели его пристроить, но никто не брал, и тут мой знакомый, который живет на Немышле, откликнулся взять. От нас, от Холодной Горы, это почти 15 -20 км. Мы вызвали такси и отвезли», – начала свой рассказ Анна.

Однако через несколько дней знакомый позвонил ей и сообщил, что пес убежал. Это очень расстроило бывшую хозяйку, которая не могла приложить ума, куда же делся Пуник.

Однако почти через месяц произошло настоящее чудо.

«В семь утра сегодня звонит мама на вайбер по видео, звонит, звонит, ну как мамы любят, и такая: «Ты представляешь, Пуник вернулся сегодня! Я сплю, а он в 7:30 стучит лапами по подоконнику. Я обрадовалась. Как он нашёл дорогу? Я всегда хотела его пристроить, но сейчас поняла - не отдам никогда)», – закончила свой пост харьковчанка.

Эта история достойна фильма с Оскаром. Наша собака вернулась через месяц домой. Бежал через весь Харьков. Ему 3 года) называем его Пуник. Он у нас уже взрослый, это щенок нашей собаки, мы хотели его пристроить но никто не брал, и тут мой знакомый который живет на Немышле откликнулся взять. От нас, от холодной горы это почти 15 -20 км, мы вызвали такси и отвезли. Прошло несколько дней звонит знакомый - он сорвался и убежал. Я расстроилась, жалко что теперь он непонятно где. Это все было почти месяц назад. В семь утра сегодня, звонит Мама на Вайбер по видео, звонит, звонит ну как мамы любят)))) и такая, «ты представляешь пуник вернулся- сегодня, я сплю а он в 7:30 стучит лапами по подоконнику», я обрадовалась. Как он нашёл дорогу?)))) я всегда хотела его пристроить, но сейчас поняла - не отдам никогда)))) Gepostet von Аня Юрченко am Mittwoch, 17. Juni 2020

Тут же она опубликовала архивное видео с псом, за которое тут же ее забросали гневными комментариями. Пользователям очень не понравилось, что у животного очень короткая цепь. В свою очередь Анна объяснила, что это старая запись, и сейчас у собаки все хорошо, а также подчеркнула, что она живет в частном доме с соседями, и позволить бегать псу на чужую территорию чревато последствиями.

«У собак вообще идеальные условия. Когда холодно, дождь, – они живут в доме. Мама покупает им суповые наборы и варит каждый день кашу. Если бы ему было плохо, он бы не вернулся, причём здесь вообще цепь», – ответила Анна на критику.

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