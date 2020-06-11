В Харькове в одном из парков заметили женщину с экзотическим питомцем
Жительница города как ни в чем не бывало выгуливала на поводке игуану. Соответствующее видео опубликовали в группе «Типичное ХТЗ».
Как видно на кадрах, видео сняли хозяева йорка, которого в это время также выгуливали на улице.
На записи игуана неподвижно сидит и наблюдает за происходящим, а ее хозяйка контролирует безопасность зверюшки и готова в любой момент броситься на помощь, если будет какая-нибудь угроза.
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«Кого только не встретишь по такой густой жаре у водопоя...☝️🐶», – говорится в подписи к видео.
В комментариях пользователи с юмором отнеслись к увиденному.
«Динозавры уже на районе😄», – написала одна из читательниц.
Ранее мы рассказывали, что житель Харькова, который хотел проехать со своей собакой по маршруту №304, получил от водителя от ворот поворот. Все дело в том, что человек за рулем маршрутки требовал от пассажира с животным либо оплатить также проезд собаки по цене обычного билета, либо же покинуть салон.
Видео перепалки опубликовали в группе «Типичное ХТЗ», и уже вскоре оно разлетелось по городским пабликам, вызвав среди пользователей волну негодования, что вылилось в сотни комментариев.
Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, украинцы восстали против Брагара из-за собаки.
Как сообщала Politeka, стая беспризорных собак устроила беспредел под Харьковом.
Также Politeka писала, что огромный пес растерзал трех женщин, жуткое ЧП всколыхнуло Украину.