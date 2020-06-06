Харьков захлестнула волна пропаж девочек-подростков

Так, Немышлянским отделом полиции разыскивается Анастасия Раенко 2008 года рождения. Информация об этом размещена на странице полиции Харьковщины в Фейсбуке.

Девочка ушла из дома 1 июня гулять в парк Горького с друзьями и до сих пор не вернулась. О том, где она находится и что с ней, родственникам неизвестно.

Приметы Насти: рост 152 сантиметра, русые волосы, шрам над бровью.

Была одета в синие рваные джинсы, кроссовки черные с синими камуфляжными полосками, серую кофту с капюшоном с рисунком в виде огня.

Если кому-то что-то известно о разыскиваемой, просьба сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40, 0956641561 или другим удобным способом.

По словам правоохранителей, чаще всего причиной пропажи детей становятся ссоры дома, ранняя любовь, а также некоторая степень авантюризма. Поэтому родителей просят быть нвимательнее со своими детьми, обращать внимание на изменение в их поведении и почаще интересоваться их делами.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине уже неделю разыскивают 28-летнего Алексея Гордиенко. Житель поселка Купянск-Узловой 31 мая в шесть часов вечера прислал прощальное смс на телефон жены и с тех пор бесследно исчез.

Приметы Алексея Гордиенко: рост около 165 см, худощавый

Был одет в серую шапку, серую ветровку, черные спортивные штаны и темно-синий свитер с узором. При себе у мужчины была барсетка с паспортом и банковской картой, на которой могла храниться небольшая сумма.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого мужчины, просят сообщить по телефонам 099-034-26-60, 068-777-0-112 или 102.

Напомним, мать с ребенком бесследно исчезли в Харькове.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

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