На Харьковщине участились пропажи несовершеннолетних детей, и начало лета не стало исключением в тревожной статистике

Сотрудники первомайского отдела полиции разыскивают 14-летнюю Виолетту Штагер, которая утром первого июня сбежала из дома и до сих пор не вернулась, передает Politeka.net.

По информации правоохранителей, в первый день лета в семь часов утра девочка вылезла через окно собственного дома. До сих пор никаких известий о ней нет.

По словам правоохранителей, это – не первый побег подростка, и она может находиться в разных городах области.

Приметы пропавшей: на вид 13-14 лет, рост 150 сантиметров, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза.

Была одета в черные джинсы, синюю футболку с длинным рукавом, черные кроссовки с красными вставками.

Если у кого-то есть хоть какая-то информация о разыскиваемой, просьба сообщить в Первомайский отдел полиции по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 068-085-41-91, 066-834-05-82, 102 или другим удобным способом.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине бесследно пропал 28-летний Алексей Гордиенко. В день пропажи, 31 мая, в шесть часов вечера он прислал жене прощальное смс, после чего перестал выходить на связь.

Приметы Алексея: рост около 165 сантиметров, худощавый.

Был одет в серую шапку, серую ветровку, черные спортивные штаны и темно-синий свитер с узором. При себе у мужчины была барсетка с паспортом и банковской картой, на которой могла храниться небольшая сумма.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого мужчины, просят сообщить по телефонам 099-034-26-60, 068-777-0-112 или 102.

Напомним, мать с ребенком бесследно исчезли в Харькове.

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