В Харькове снова пропала юная девушка
В этот раз полиция устанавливает местонахождение Полины Бобковой, 2004 года рождения, передает Politeka.net со ссылкой на информацию правоохранителей.
Как рассказали в полиции, девушка 28 мая у четыре часа вечера ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы Полины: рост 165 сантиметров, длинные светло-русые волосы, среднего телосложения, голубовато-серые глаза.
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Была одета в белую жилетку с черными мелкими сердечками с ушками на капюшоне, темно-синие джинсы, белые кроссовки Nike, бежевую кофту. При себе имела рюкзак серо-синего цвета.
Если кому-то что-то известно о разыскиваемой, просьба сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40, +380956641561 или другим удобным способом.
Ранее мы рассказывали о том, что на Харьковщине полиця разыскивает 15-летнюю Наталью Кириняченко. Девушка 2005 года рождения, в пятницу, 29 мая, ушла в кафе и до сих пор не вернулась домой.
Была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белую блузку, кроссовки черно-розового цвета.
Полицейские уточнили, что ранее девушка уже уходила из дома и может находиться в в городе Перещепино Днепропетровской области.
Если кому-то что-то известно о разыскиваемой, просьба сообщить в Сахновщинский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам 0576231363 (дежурная часть) или 102.
Напомним, мать с ребенком бесследно исчезли в Харькове.
Как сообщала Politeka, на Харьковщине пропал подросток.
Также Politeka писала, что девушка с ребенком таинственно исчезли посреди ночи, родные молят о помощи.