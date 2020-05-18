Килограмм черешни по цене четырех килограммов мяса немало удивил харьковских пользователей сетей

За последние годы люди привыкли к тому, что украинские цены имеют свойство необоснованно расти, но цена в полтысячи гривен за килограмм черешни заставила дыметь клавиатуры возмущенных пользователей, передает Politeka.net.

В группе «Харьков 1654» опубликовали фото с ценником на килограмм черешни сорта «Чкалов» в одном из магазинов на Рогани. Стоит эта глянцевая красота 520 гривен.

«Налетайте!», – иронично приглашает читателей автор фото.

В свою очередь харьковчане были ошеломлены подобными суммами. В комментариях некоторые даже высказывали предположение, что это цены с российских сайтов, в рублях, однако очевидцы уверили – все так и есть. Более того, в столице, например, черешня есть по 700 гривен за килограмм.

«Наверное, на пьяную голову лишний ноль нарисовали», «Да ладно продают, вопрос в том, кто это покупает», «Всегда будет свой покупатель. Не сезон же еще. На конном по 250», «Потом на мусорку выкинут как не распроданную, эх, знали б вы, сколько а день выкидают продуктов в мусорку супермаркеты, офигели бы», «У людей не все вальты в колоде», «Спасибо, я уже имбирём объелся, отойти не могу», «Такое ощущение, что самого Чкалова продают на живой вес🤔», «Так в чём проблема? Не хотите - не берите. Мне тоже кажется, что это дорого, но бл..., кто вас заставляет то?!», «Это сказочные цены», «700грн Киев», – пишут в комментариях пользователи.

Ранее мы рассказывали, что в разгар эпидемии китайского вируса в Харькове взлетели цены на имбирь, лимоны и чеснок.

Напомним, цены на импортные овощи возмутили харьковчан.

Как сообщала Politeka, харьковчанка купила хлеб с "особой" начинкой.

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