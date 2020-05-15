В Харькове появится еще один храм УПЦ МП

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр города Геннадий Кернес, передает Politeka.net.

«Сквер около ДК ХЭМЗ возвращен городу, сегодня там началась реконструкция. Местные знают, что эти два гектара парка, на углу Московского проспекта и Броненосца Потемкин, всегда защищали жилой район от дороги и заводов, но один из бывших мэров отдал его под торговый центр. Спасибо людям за терпение, что дали нам время отстоять в суде эту землю», – говорится в публикации.

В планах мэрии привести в порядок аллеи, построить несколько детских городков, тренажеры, спортплощадку. Также городская власть решила, что здесь – самое место для церкви:

«В этих местах был храм Святого Духа, один из самых больших приходов, большевики взорвали его в 1937 году, а батюшку расстреляли. Сегодня Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий благословил здесь строительство нового храма, ажурного и легкого, в знак памяти и возрождения истории и веры в нашем городе».

По информации издания "Наш Харьков", генеральным подрядчиком, исполнителем и заказчиком проекта выступит ОАО «Трест Жилстрой-1». Как сообщил председатель правления АО Александр Харченко, храм будет чуть выше 16-этажного дома, церковь одновременно смогут посещать более 200 человек. Завершить строительство планируется летом следующего года.

Мнения харьковчан по поводу планов касательно храма разделились. Если одни благодарят за то, что появится новое культовое сооружение, то другие уверены, что есть вещи и поважнее.

«Лучше бы школы и садики с больницами построили. А то как то за 30 лет садиков больше разгромили, не говоря уже о больницах. Хотя правильно, молодежь уедет, а кто остался, нужно же отпевать кому-то 😄👍😉», «Очередной зиккурат», «Забрали у коммерсантов - отдали попам. Супер. Сколько еще церквей нужно Харькову? Скоро плюнуть негде будет - одни церкви», «лучше приведите сквер в порядок, чтобы можно было там гулять», «В этом районе просто необходима площадка для выгула собак! Весь район загажен, детские площадки, газоны, а в осенне-зимний период и все тротуары.. но неет, будем жить в дерьме, зато очередная церковь», «Сквер моего детства - как же больно было видеть, то что с ним сотворили за последние годы! Божьей помощи в реконструкции и строительстве храма!», – пишут в комментариях.

Напомним, УПЦ МП отказываются закрывать церкви, украинцы под ударом.

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