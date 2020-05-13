Лозовской горрайонный суд на Харьковщине отпустил гражданина, который призывал в соцсетях к созданию "Новороссии"

Как сообщает Depo.Харьков, мужчина в декабре 2018 года в сети «обрабатывал» аудиторию, агитируя жителей Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей объединиться и сбросить действующую на тот момент украинскую власть.

Что же касается земляков, то злоумышленник призывал жителей Харьковщины к созданию с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» «государственного образования Новороссия».

В марте этого года подсудимый признал свою вину, о чем было заключено соответствующее соглашение между ним и прокурором.

Суд утвердил соглашение, признав «вояку» виновным и назначив наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Ранее мы писали о том, что в Харькове террорист «ДНР» пытался заложить взрывчатку в популярном торговом центре «Французский бульвар». Уроженец Донецкой области планировал осуществить теракт еще зимой.

17 февраля мужчина заложил самодельное взрывное устройство, собранное на основе ручной гранаты, у входа в торгово-развлекательный центр. Той же ночью взрывчатка была обнаружена охранниками центра и обезврежена специалистами-взрывотехниками Нацполиции.

Несмотря на то, что преступник практически не оставил никаких следов, сотрудники СБУ установили его личность. Как потом выяснилось, он придерживался ряда мер конспирации: проживал под чужим именем, использовал несколько комплектов поддельных документов, постоянно менял место жительства и номера на своем автомобиле.

Его удалось задержать 5 марта в Борисполе, где он пытался скрыться на машине от правоохранителей и угрожал применить против них оружие.

Напомним, экс-командира «Айдара» с беременной женой схватили в Европе.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что всплыли невероятные факты о легендарном разведчике «Горе».