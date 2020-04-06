Пока на востоке Украины лучшие мужчины страны защищают родину от российских оккупантов, в тылу кипит работа по финансированию боевиков

На Харьковщине контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых пророссийские боевики. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.

Оперативникам СБУ удалось выяснить, что жительница Донецкой области организовала незаконную схему помощи жителям ОРДЛО. Она за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.

Заручившись поддержкой сотрудников так называемых правоохранительных органов «молодых республик» и органов социальной защиты «Л/ДНР», женщина оформляла документы на граждан, которые постоянно проживали в ОРДЛО. Среди «клиентов» злоумышленницы оказались боевики и «мертвые души».

Часть доходов преступница передавала представителям «МГБ Л/ДНР», помогая им материально.

Когда оперативники нагрянули с обысками к фигурантам дела по месту жительства в Славянске и Бахмуте, то нашли и изъяли документы с уликами, а также более 2,3 млн. российских рублей, которые, предположительно, предназначались для финансирования террористических организаций.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторке противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, главарь боевиков "ДНР" признался в обстрелах.

Как сообщала Politeka, адепт "русского мира" на Донбассе дорого заплатил за любовь к Путину.

Также Politeka писала, что жители ОРДЛО признались, что думают о ситуации на Донбассе.