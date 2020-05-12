Одного из потерпевших забрала скорая

В центре Харькова на двух мужчин рухнуло дерево

Об инциденте, который произошел на улице Чернышевского, 37, сообщили в телеграмм-канале ВЕХА.

По информации автора, деревом придавило мужчину лет 50 и 18-летнего парня. Очевидцы немедленно вызвали скорую, которая приехала через три минуты, и вытащили пострадавшего. Старший из потерпевших был в сознании, но еле мог держаться на ногах. Бригада скорой увезла его в больницу.

Медики диагностировали у него легкие травмы головы и грудной клетки. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Второй пострадавший от госпитализации отказался.

Кроме того, упавшее дерево повредило фасад старинного здания, а также автомобиль такси, стоявший поблизости. Водитель авто помогал доставать из-под веток старшего мужчину.

Синоптики предупреждают, что одним днем такие погодные условия не ограничатся, и прогнозируют шквальный ветер в среду и четверг.

Как пишут в соцсетях, непогода натворила дел по городу. Так, в группе «ХС Харьков» опубликовали фото упавшего дерева на Халтурина, посоветовав жителям города пока что объезжать это место стороной.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове одна из улиц города ушла под воду.

Из-за прорыва трубы улицу Киевскую залило горячей водой, по которой вынуждены были ездить водители. В комментариях один из читателей назвал увиденную картину «санитарным вывариванием авто».

Напомним, на Харьков надвигаются похолодание и шквалы.

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