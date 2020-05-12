В центре Харькова на двух мужчин рухнуло дерево
Об инциденте, который произошел на улице Чернышевского, 37, сообщили в телеграмм-канале ВЕХА.
По информации автора, деревом придавило мужчину лет 50 и 18-летнего парня. Очевидцы немедленно вызвали скорую, которая приехала через три минуты, и вытащили пострадавшего. Старший из потерпевших был в сознании, но еле мог держаться на ногах. Бригада скорой увезла его в больницу.
Медики диагностировали у него легкие травмы головы и грудной клетки. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Второй пострадавший от госпитализации отказался.
Кроме того, упавшее дерево повредило фасад старинного здания, а также автомобиль такси, стоявший поблизости. Водитель авто помогал доставать из-под веток старшего мужчину.
Синоптики предупреждают, что одним днем такие погодные условия не ограничатся, и прогнозируют шквальный ветер в среду и четверг.
Как пишут в соцсетях, непогода натворила дел по городу. Так, в группе «ХС Харьков» опубликовали фото упавшего дерева на Халтурина, посоветовав жителям города пока что объезжать это место стороной.
Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове одна из улиц города ушла под воду.
Из-за прорыва трубы улицу Киевскую залило горячей водой, по которой вынуждены были ездить водители. В комментариях один из читателей назвал увиденную картину «санитарным вывариванием авто».
Напомним, на Харьков надвигаются похолодание и шквалы.
Также Politeka писала, что коммунальщики устроили погром в Харькове.
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