Пока одни харьковчане устраивают субботники и вычищают от мусора берега рек и парки, другие продолжают активно засорять родной город

Очередное подтверждение тому, что люди плевать хотели на экологию и заботу о природе, опубликовали в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

На записи – река Уды в районе Жихаря. От живописных пейзажей камера плавно скользит по воде, и уже через секунду перед глазами пользователей появляется заваленный пластиковыми бутылками водоем.

Тут же – и другой мусор, который превратил живописную реку в локацию для съемок фильмов о каком-нибудь очередном апокалипсисе. И все это – среди свежей весенней зелени и буяния природы.

#нампишут Опубликуйте пожалуйста! Пусть люди задумаются в следующий раз, когда будут бросать мусор. Район Жихарь, река Уды. Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 26. April 2020

«В Японии из мусора делают шикарные острова, в Китае - дороги, а у нас до мусорки донести не могут. Нет слов), не, есть: хотите покращення – начните с себя!», «Никто не задумается, тот, кто может думать, так не поступает», «Дааа! Вяло мусорят, без вдохновения, но это можно исправить... Предлагаю создать общественный координационный центр. Рабочее название: "Зас*ём город вместе!" Кто за? Единогласно! Самозванцев нам не надо, бригадиром буду я», «Люди, что вы творите? Бедная наша земля, замусорили дальше, некуда, не говоря за реки и озёра», «И как такое чистят??? Это только вручную с лодки собирать», – пишут под публикацией возмущенные пользователи.

Ранее мы писали о том, что в Белое озеро в национальном природного парка «Гомольшанские леса» в Змиевском районе вылили нечистоты. По информации экологов, вода в озере помутнела и приобрела характерный ярко-зеленый цвет с маслянистыми разводами. Также она имеет крайне неприятный запах.

Напомним, экологическая катастрофа накрыла Украину.

Как сообщала Politeka, в сети показали, во что превратился любимый парк харьковчан.

Также Politeka писала, что популярное место отдыха харьковчан оказалось на грани катастрофы.