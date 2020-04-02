Актеры и сотрудники Молодежного драматического театра в Харькове обращаюся с просьбой о помощи коллеге, который попал в беду

Актер театра Александр Олешко оказался в реанимации. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию МДТ на странице в Фейсбуке.

«Сотрудники нашего театра постигло великое несчастье: наш друг, член нашей театральной семьи, коллега, артист света, исполнитель ролей в представлениях и чрезвычайный человек Александр Олешко упал с большой высоты, получил тяжелые травмы и теперь борется за жизнь», – говорится в публикации.

На данный момент состояние пострадавшего стабильное. Врачи занимаются лечением внутренних органов, затем будет необходима операция на спине.

Друзьям и коллегам Александра удалось собрать 60 тысяч гривен, но этого очень мало, ведь за сутки на лечение уходит около пяти тысяч гривен.

Поэтому крайне необходима помощь на лечение. Все, кто хочет поддержать семью в этой сложной ситуации, могут перечислить деньги на карту мамы Александра:

Карта 5168 7573 4510 4113 (Олешко Екатерина Валентиновна).

Также необходимы доноры крови. Сдать ее можно в больнице неотложной помощи № 4 для Олешко Александра Евгеньевича (6 этаж, с 10:00 до 12:00).⠀

⠀Ранее мы писали о том, что на человеческое неравнодушие уповают и родители трехлетней Виктории Романенко из Чугуева, у которой врачи диагностировали очень редкое заболевание легких.

По мнению врачей, девочка страдает болезнью Ослера-Рандю-Вебера. Это наследственное заболевание, характеризующееся расширением мелких сосудов, которые располагаются на коже, слизистых и серозных оболочках, артериовенозные шунты во внутренних органах и аневризмы, что проявляется кровоточивостью.

Помочь Виктории готовы специалисты одной из клиник Барселоны в Испании. Они могут взять ее на лечение и назначить иммунотерапию. Однако есть одно но… Стоимость лечения – 27 тысяч евро.

Чтобы собрать необходимую сумму, есть шесть месяцев.

Карта ПриватБанка для сбора средств: 4149 4996 4625 4126 Романенко Анна (мама Виктории). Телефон: (095) 466 3471.

Напомним, охоту на доверчивых пассажиров открыли в метро Харькова.

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