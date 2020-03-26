Если возникнет необходимость усиления карантинных мероприятий из-за коронавируса, на въезде в Харьковскую область могут появиться блокпосты
Ою этом во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил начальник Главного управления Нацполиции в области Валерий Сокуренко, передает «Город Х».
По его словам, сейчас полиция совместно с пограничниками, миграционной службой и санитарными врачами проверяют, как соблюдают режим самоизоляции люди, прибывшие в Харьков из-за границы.
На сегодня карантинно-эпидемиологические посты уже работают в Киевской и Черновицкой областях.
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Ранее мы писали о том, что в Харькове 10 человек нарушили режим самоизоляции после возвращения из-за рубежа. Об этом рассказала главный санитарный врач области Любовь Махота.
Доктор отметила, что в поисках этих граждан активно участвует полиция. Однако установить их местонахождение пока не представляется возможным.
«Есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана пять лет назад», – отметила Махота.
За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен.
На данный момент на режиме самоизоляции в Харькове находятся 200 человек.
Мы также писали, в одном из отделений почты города обнаружили крупную партию медицинских масок, при этом в продаже в аптеках их нет. Об этом в сети сообщил пользователь Вячеслав Ющенко.
«Сегодня. 19 отделение, Новая почта, отправка партии масок, при этом в Харькове в продаже масок нет», – отметил он, продемонстрировав наглядное фото с масками.
Напомним, как будут спасать от коронавируса "не особенных" украинцев.
Как сообщала Politeka, горожане решили наплевать на карантин.
Также Politeka писала, что харьковчанка потратила свадебные деньги на покупку масок для других и поплатилась.