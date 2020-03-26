Было бы удивительно, если бы все соблюдали запреты

В Харькове в связи с карантином из-за коронавируса закрыли пять с половиной тысяч детских площадок, однако нашлись те, кто решил исправить ситуацию

В сети опубликовали фотографии, на которых три несовершеннолетние девицы рвут сигнальную ленту на детской площадке на Роганском жилмассиве, передает Politeka.

Похоже, дети не особо переживают за то, что могут быть наказаны за подобные выходки.

«А где родители этих детей? Может, пора штрафовать не на бумаге. Ау органы!!», «вирус через 12 часов все равно погибнет на всех элементах площадки», «Это правильные дети. Играют не дома, а на улице», «это безответственные ленивые родители, а не правильные дети», «нет времени на детей, не надо их заводить, а не рассказывать, какие дети молодцы», «пройдут по подъезду, нажмут кнопку лифта...», – рассуждают под публикацией.

А вот – еще один пример гражданской самосознательности, показывающий, что карантин нарушают не только несовершеннолетние. Отец с двумя детьми пришел на площадку, сорвал ленту и спокойно усадил малышей на качели. Фото из паблика "Типичное ХТЗ".

Напомним, что решение о закрытии детских площадок было принято мэрией Харькова.

«Каникулы и карантин – это разные вещи. Поэтому мы были вынуждены пойти на эту непопулярную меру – развесить объявления и оградить все детские площадки лентой. Я понимаю, что на улице хорошая погода, но дети выходят на площадку, общаются там с другими детьми, родители между собой, бабушки. А люди пенсионного возраста – это группа риска. Поэтому, чтобы сохранить здоровье людей, мы фактически прекратили работу всех детских площадок», – объяснял журналистам первый заместитель Харьковского городского главы Игорь Терехов.

По Харькову начали опечатывать детские площадки на время карантина 🎠 📍 Полтавский шлях, 135 Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 25. März 2020

По мнению самих харьковчан, такие меры – имитация бурной деятельности. Все равно ленты долго не держатся. Кроме детей, их срывают наркоманы и алкоголики, которые любят посидеть на площадках.

Ранее мы рассказывали о том, что карантин в связи с коронавирусом продлили до 24 апреля. А в Харькове уже есть первый человек с подозрением на опасную болезнь, однако точный диагноз должны поставить в Киеве, куда отправлены анализы.

Напомним, что делать, если у домашних появились симптомы коронавируса.

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