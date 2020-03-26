Харьковчанка, решившая бескорыстно поддержать земляков в период карантина, поплатилась за свой альтруизм

Дарья Петрик, владелица двух небольших медицинских клиник в городе, которые занимаются вакцинацией и лечением, потратила деньги, отложенные на свадьбу, на закупку масок и антисептиков для пожилых соседей. В благодарность она получила обвинения и угрозы, передает NewsRoom.

Девушка рассказала журналистам, что когда пару недель назад начался ажиотаж вокруг угрозы коронавируса, она купила для сотрудников, которые у нее 14 человек, включая медперсонал и администраторов, медицинские маски, респираторы и антисептики. Также средства защиты Дарья раздавала пациентам клиники и соседям в подъезде. Причем помочь людям она решила от чистого сердца.

На входе в дом Петрик повесила плакаты МОЗ с информацией об угрозе коронавируса и объявление о бесплатных пакетах с антисептиком и масками для пожилых и одиноких людей

На этом она не остановилась. Каждое утро Дарья делает влажную уборку в подъезде, моет ступеньки с пятого по первый этаж. По ее словам, в подъезде живут в основном одинокие люди, которые бы точно не стали перепродавать антисептики.

Она подготовила 20 пакетов и 15 из них раздала в своем подъезде, еще пять передала маме на Новые дома, чтобы та разнесла тем, кто в них нуждается.

«Я оставляла пакетики около входных дверей в квартиры и записку: "Это средство защиты для вашей семьи" со своими контактными данными — телефон и визитку, на тот случай, если у кого-то возникнут вопросы. Для семьи из четырех человек я клала в пакеты по 10 масок. Для одиноких — по три-четыре штуки. В среднем пришлось по пять масок на семью», — поясняет Дарья.

Деньги для этого она взяла из сбережений, отложенных на свадьбу, которая должна состояться 16 мая. Часть суммы она заработала благодаря рекламе в блоге, еще часть собрал будущий муж, откладывая с зарплаты. На волонтерскую помощь пара потратила около 60 тысяч гривен.

Однако нашлись те, у кого такая деятельность харьковчанки вызвала негатив. На нее посыпались угрозы и упреки из-за ее благотворительности. Так, ее начали обвинять в финансовых махинациях и пиаре себя и клиники. В свою очередь она ведет строгий учет работы и отчитывается о покупках, давая понять, что все обвинения беспочвенны.

Более того, девушке начали помогать деньгами. Это и пенсионеры, присылающие по 50 гривен, и программисты, жертвующие безвозмездно тысячи гривен. Угрозы и обвинения же присылают незнакомые.

Она обратилась с заявлением в киберполицию.

На своей странице в соцсети Дарья рассказала со слезами на глазах, с чем ей пришлось столкнуться.

В видео врач подчеркнула, что ни копейки из денег, пожертвованных на помощь людям, не тратит на себя, а также рассказала, как она и ее клиника помогали в сложные периоды жителям города. После шквала обвинений она в отчаянии спрашивает, как ей дальше после всего этого помогать?

Напомним, влюбленные харьковчане поразили смелым поступком.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.