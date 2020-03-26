Некоторым гражданам плевать не только на свое здоровье, но и на безопасность других

10 человек, прибывших в Харьков из-за границы, отказались соблюдать режим самоизоляции в связи с коронавирусом

Об этом в в прямом эфире UA:Харків рассказала главный санитарный врач области Любовь Махота? передаtn Politeka.

Доктор отметила, что в поисках этих граждан активно участвует полиция. Однако установить их местонахождение пока не представляется возможным.

«Есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана пять лет назад», – отмечает Махота.

За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривен.

На данный момент на режиме самоизоляции в Харькове находятся 200 человек.

«Это наш менталитет...», «Как всегда)) Сначала делаем, а потом думаем?!!», «Ввести уголовную ответственность за умышленное заражение других граждан. Тогда сами будут проситься в обсервацию», «у нас преступников не ищут никому не надо а тут приехавших», «у нас недоумков и без этих 10 хватает: на улице аншлаг на детской площадке. Как еще идиотам надо объяснять сидеть дома?», «Что за бред, никто никого не ищет, чиновникам ПО..Й им лишь бы на бумаге все красиво было», – пишут люди в комментариях под видео.

Позже заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабцентра Анна Сухорукова уточнила, что в четверг, 26 марта, часть из 10 разыскиваемых нашли.

«Часть людей уже найдена, сейчас будет кто-то другой к концу дня, которого мы не нашли по месту указанному. Это не сбежавшие люди, это люди, которые отсутствуют по месту, указанному в листе по самоизоляции. Плавающая цифра — одних людей нашли уже, другие добавятся к концу дня», — рассказала журналистам издания KHARKIV Today Сухорукова.

Напомним, как будут спасать от коронавируса "не особенных" украинцев.

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