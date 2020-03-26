Военный медик в Харькове нашел неплохо, но, мягко говоря, незаконный способ дополнительного заработка

Майор медицинской службы одной из воинских частей Национальной гвардии Украины погорел на том, что потребовал со срочника полторы тысячи долларов за за подготовку и согласование заключения военно-врачебной комиссии по непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь управления СБУ Харьковщины Владислав Абдула, передает Politeka.

Правоохранители задержали взяточника в областном центре неподалеку от места работы во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Следствие по делу продолжается, также ведется поиск причастных к схеме других военнослужащих.

Ранее мы писали, что экс-директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса, которого называли главным «черным лесорубом» Харьковщины, ощутил проблемы с деньгами. Бывший руководитель, которого задержали на передаче взятки детективу НАБУ в размере 110 тысяч долларов, сейчас трудится менеджером по продаже леса и стройматериалов в фирме "САП2020".

По информации журналистов, Сыса жалуется на ухудшение материального положения.

До 30 марта ему запрещено выезжать за пределы Харьковской области. Сыса хотел обжаловать меру пресечения, мотивируя это тем, что по должности на новой работе ему необходимо часто ездить по региону.

«Его материальное положение ухудшилось в результате внесения залога, оплаты услуг адвокатов, поэтому риск сокрытия отсутствует... Просил предоставить возможность ему выехать за границу для лечения/оздоровления на Мертвом море», – говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, в Харькове патрульные попались на получении инновационной взятки.

Как сообщала Politeka, «решала» из харьковского вуза попал под статью из-за иностранки.

Также Politeka писала, что преподаватель вуза угодил в громкий скандал.