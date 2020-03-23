Девушка, которая жестоко расправилась с беззащитным животным, понесет заслуженное наказание

Год ограничения свободы с испытательным сроком в один год – такой приговор вынес живодерке Лозовской горрайонный суд, передает Depo.Харьков.

Происшествие, поразившее видавших виды полицейских своей жестокостью, имело место 19 января этого года.

Как установило следствие, обвиняемая, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, взяла своего кота и вышла с ним во двор. Там она не менее восьми раз ударила животное о дерево, после чего нанесла не менее девяти ударов ножом и полсотни ударов руками. Полученные травмы не оставили животному ни малейшего шанса на спасение, кот умер.

В результате судебно-психологической экспертизы специалисты установили, что проблем с психикой девушка не имеет и может управлять своими действиями.

Суд признал ее виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание, о котором упоминается в начале статьи.

Ранее мы писали о том, что в октябре прошлого года в Харьковской области осудили живодера, который жестоко убил собаку. Инцидент произошел в ноябре позапрошлого года в селе Козиевка Краснокутского района.

49-летний мужчина забрал собаку у знакомой, которой было сложно содержать животное. Однако вместо того, чтобы предоставить ей убежище, изверг жестоко расправился с животным. Садист задушил ешл веревкой, а труп повесил на дереве на центральной сельской улице.

Напомним, развлечение маленьких харьковчанок ошеломило сеть, возмущение не утихает.

Как писала Politeka, массовое отравление в Одессе, многих не смогли спасти.