В сети показали, кто сейчас «охраняет» метро от коронавируса в Харькове
После закрытия метрополитена в Харькове, его заполонили люди без определенного места жительства. Фото метро показали в местных пабликах в инстаграм, сообщает Politeka.net.
«В метро все четко, дистанцию соблюдают», – подписали кадр в соцсети, на котором в подземке города уютно расположились бездомные, соблюдая дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра.
В комментариях харьковчане начали смеяться с забавного снимка из родного метро, где «осели» бездомные.
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«Так сказать, тактика по захвату Эйфелевой башни в Харькове», «В этом переходе всегда так, на каждые два метра», «Каждый взял себе по квадрату, теперь это их территория, а продавцы будут платить налог», «Сейчас хорошо им , тихо , люди не ходят , короче тихий час», «Скоро полосы начертят желтые», – отметили пользователи сети.
Напомним, что без метро, закрытого из-за угрозы распространения коронавируса, харьковчане начали проявлять чудеса изобретательности, чтобы добраться в нужное место вовремя. И если одни по привычке штурмуют трамваи и троллейбусы, наплевав на предписания властей, то нашлись и те, кто придумал свой способ обойти любые запреты.
«Когда ты 11-й», – подписал снимок автор, намекая на то, что в городе взялись активно контролировать наполняемость общественного транспорта.
Также мы писали, что введение карантина из-за коронавируса спровоцировало дефицит медицинских масок и антисептиков в аптеках Харькова.
«Была в аптеке, забирала заказ. Решила на всякий случай уточнить наличие масок, сказали, что их нет. Выхожу из аптеки, за мной бежит фармацевт, настырно просит выйти из аптеки и предлагает купить маски по спекулятивной цене! Я просто в шоке! В помещении аптеки говорят, что их нет, а за глаза предлагают маски втридорога! Люди, очнитесь 😔 То есть они скупили маски заранее, их в продаже нет, а теперь они такое творят», – пишет автор, не скрывая возмущения.
Напомним, коронавирус завоевал новые области, МОЗ сделало срочное заявление.
Как сообщала Politeka, в Харькове с камнями бросаются на переполненные трамваи.
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