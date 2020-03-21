Ранее парень уже сбегал из дома

Харьковские правоохранители разыскивают 16-летнего Вячеслава Еремина, который ушел из дома, и сейчас о его местонахождении ничего не известно

Парень ушел в четверг, 19 марта, и до сих пор не вернулся, передает Politeka со ссылкой на информацию Немышлянского отдела полиции.

Приметы подростка: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Был одет в черную куртку, джинсы и кроссовки темно-синего цвета.

Парень ранее неоднократно оставлял место проживания.

Если кому-то известна информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 93-50-40, 068-840-40-49, 102 или другим удобным способом.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове пропал мужчина. Юрий Сосна ушел 15 марта на работу и с тех пор о нем ничего неизвестно.

По словам родных, мужчина вышел из дома в районе Холодной горы около двух часов дня и больше не возвращался.

Приметы Юрия: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие.

Был одет в черную куртку с камуфляжными вставками, черные джинсы и черные кроссовки. На голове была черная кепка.

У мужчины есть особая примета – на правой руке татуировка с изображением трех волков.

Юрий страдает от сахарного диабета, ему могло стать плохо по дороге. На работу он добирался от метро Холодная гора.

Если кто-нибудь владеет информацией о местонахождении этого человека, просьба сообщить по телефонам 102 или +38(066)697 54 42.

Напомним, на Харьковщине полицейские бросились на поиски преступника.

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