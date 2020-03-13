Харьковчанин с гранатометом стал популярным в сети

В Харькове мужчина разгуливает по улицам города с ручным протитанковым гранатометом

Оружие у мужчины висело за спиной, передает Politeka со ссылкой на информацию в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Ничего особенного, просто тип с РПГ разгуливает по Харькову», – подписали видео в сети.

В комментариях сразу начали обсуждать необычный инцидент на улице. Многие начали строить догадки, оружие это или вообще тубус для чертежей, или, может, травмат.

«Это тубус», «Это травмат», «Это не рпг! Это Муха», «Когда Сыну на др купил - а сейчас его скрутят», «РПГ-26 и она уже стреляная! Тубус пустой», «Защита от короновируса», «Это если его девушка откажет ему)))», «Это тубус для курсовой», «Главное, что бы "умора и затейник" не носил сей "тубус" на плече и не приседал с ним на одно колено передохнуть.», «До дипломки еще рано. Это точно РПГ», «Да чувак идёт курсовик сдавать, просто конуса для ватмана не было!», «это тубус, он пустой, садись 2», «Не бойсь тубус, для чертежей...», «Молодца, 5-ти звёздочный отель на нарах ему обеспечен», «Может это военный вышел прогулятся», – смеются пользователи сети.

Напомним, что карантин из-за коронавируса и дефицит медицинских масок заставили харьковчан проявить незаурядную изобретательность, чтобы обезопасить себя. На улицах города заметили мужчину, который перебегал дорогу в противогазе.

Шутки шутками... 🥴 Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 12. März 2020

«Через две недели Харьков пустой, а мужик, по-прежнему, идёт на работу», «Завтра я еду в противогазе», «Сталкер», «От молодец, как ответственно подошёл к проблеме», – шутят пользователи. В комментариях жители отреагировали на увиденное.

Напомним, харьковчанам показали, как спастись от коронавируса.

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