В Харькове с 1 апреля в городском электротранспорте льготники будут ездить по специальным пластиковым картам с лимитированным количеством бесплатных поездок

Карты предусмотрены для 30 категорий льготников, и их продолжают выдавать в школах и районных подразделениях управлений труда и соцзащиты тем, кто имеет право на льготный проезд, передает KHARKIV Today.

Как известно, еще в конце 2017 года мэрия Харькова утвердила перечень категорий, которых город готов возить бесплатно. Однако есть один нюанс: количество бесплатных поездок ограничено. Единственная категория, которой не коснется ограничение по бесплатному проезду, – школьники, однако будет действовать эта привилегия лишь на протяжении учебного года.

На 50 бесплатных поездок в метро и столько же – в троллейбусах и трамваях имеют право родители многодетных семей, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, инвалиды войны (в том числе и ветераны АТО), люди, имеющие статус УБД, герои СССР, полные кавалеры ордена Славы, люди, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу», герои Украины, члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны, герои соцтруда, удостоенные этого звания в период войны 1941-1945 годов, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, «чернобыльцы» 1 и 2 категории, дети с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС, дети войны, ветераны труда, люди с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и те, кто сопровождает людей с инвалидностью I группы или детей-инвалидов, реабилитированные люди, которые стали инвалидами вследствие репрессий или являются пенсионерами, жертвы нацистских преследований, харьковчане, имеющие звание «Заслуженный донор Украины».

На 50 поездок только на трамваях и троллейбусах имеют право пенсионеры по возрасту, сотрудники коммунальных учреждений здравоохранения, социальные работники и работники центров предоставления социальных услуг, "Харьковского городского центра реинтеграции бездомных лиц", сотрудники центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также участковые терапевты и педиатры, а также участковые медсестры, которые по вызову обслуживают больных дома и ходят на патронаж.

На 25 бесплатных поездок в метро на месяц имеют право сотрудники ГУ НП в Харьковской области, сотрудники УСБУ в Харьковской области, а также работники СБУ Института подготовки юридических кадров для СБУ юридического университета имени Ярослава Мудрого, в том числе курсантов, сотрудники Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Также эта норма распространяется на сотрудников коммунальных учреждений здравоохранения, социальных работников и работников центров предоставления социальных услуг, "Харьковского городского центра реинтеграции бездомных лиц", сотрудников центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Что касается приезжих льготников, то с 1 апреля им всем придется платить 6 гривен в наземном транспорте и 8 гривен в метро.

На сегодня карты уже получили более 370 000 человек. Будет ли действовать переходной период с 1 апреля, пока неизвестно.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

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