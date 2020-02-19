Момент обрушения балкона на одном из корпусов Харьковского художественного музея на пересечении улиц Жен Мироносиц и Чернышевской попал на видео

Инцидент, который произошел 18 февраля в центре Харькова, сняла камера автомобильного регистратора, а видео опубликовали в соцсетях, передает Politeka.

Как видно на записи, в момент обрушения балкона неподалеку находились пара человек. Лишь чудом они не оказались под кусками старого бетона.

Сразу же после того, как балкон рухнул, территорию вокруг места ЧП оградили лентой, чтобы никто не пострадал.

По информации городских СМИ, ранее сотрудники музея предупреждали прохожих о том, что балкон аварийный.

При падении свалившаяся плита повредила металлический корпус узлового пункта предприятия «Харьковоблэнерго». К счастью, перебоев с электроэнергией в районе не было, поскольку оборудование в порядке.

Вот и видос подъехал с моментом обвала🎥 Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 18. Februar 2020

Произошедшее вызвало резонанс в сети.

«Да, а за квартиры в центре такое бабло просят, что просто капец за эти розвалюхи», «В хрущевках тоже балконы у большинства жителей вот-вот в низ упадут, и в таких трущебах квартирка около 30 тыс дол стоит», «Он давненько хиленький был», «Двое в метре остановились. Повезло. Рядом на Гиршмана 19 листы железа ветром срывает с карниза дома. Пять раз прикручивали, письма о выполненной работе присылали. И вот опять... развиваются, гремят от ветра на всю улицу и поджидают жертву.( "Золотой зоопарк"», «Господи, слава богу, что людей не было», – пишут в комментариях.

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