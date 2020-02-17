За последние три недели таксиста трижды останавливали за пьяное вождение полицейские Харькова

Точку в приключениях вечно пьяного водителя такси поставил светофор, в который на своем на Daewoo Lanos влетел харьковский таксист в половине второго ночи 17 февраля, передает Police Control Ukraine.

Когда патрульные приехали на место происшествия, выяснилось, что горе-водитель был в состоянии наркотического опьянения.

Оформляя дорожно-транспортное происшествие, патрульные выяснили, что за последние несколько недель этот гражданин нарушает законы в пятый раз, садясь за руль либо хорошо приняв на грудь, либо «под кайфом».

Как и четыре прошлых раза, мужчина отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

В пресс-службе патрульной полиции Харькова сообщили, что на водителя Daewoo составили два административных протокола по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или других имуществ) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Как видно на фотографии, мужчине придется немало потратиться и на ремонт своего железного коня. После столкновения со светофором автомобиль получил существенные механические повреждения.

В комментариях пользователи недоумевают, почему после стольких нарушений он еще ездил.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове несколько экипажей патрульной полиции гонялись за автомобилем, за рулем которого был пьяный гражданин. Когда его остановили и проверили на драгере, оказалось, что уровень алкоголя превышает норму в 10 раз.

Напомним, в Харькове вор-романтик сильно поплатился за украденный букет.

Как сообщала Рoliteka, озверевший кондуктор накинулась на сирот в троллейбусе.

Также Politeka писала, что под Харьковом копы расстреляли машину с людьми.