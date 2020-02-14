Прошлой ночью в Харькове произошел пожар в центре города

В доме со шпилем на Плехановской загорелась квартира на пятом этаже. Видео пожара опубликовали в сети, передает Politeka.

По словам очевидцев, огонь тушили четыре бригады спасателей.

Позже в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области рассказали подробности инцидента. По словам поджннадцатого вечера. Когда спасатели прибыли по указанному адресу, в квартире на пятом этаже полыхали мебель и домашние вещи. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Огонь удалось полностью потушить в час ночи. Никто из людей не пострадал.

На перекрестке Плехановской/Молочный горит квартира. Пожарные на месте 🚒 Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 13. Februar 2020

Ранее мы рассказывали о том, что в этом же доме разгорелся грандиозный скандал из-за одной из жительниц.

Все дело в том, что женщина по имени Анжела держит в квартире более десятка животных. По словам соседей, она не выгуливает их, не кормит, а на лестничной клетке стоит невыносимая вонь. Собаки и кошки справляют нужду прямо в жилище уже лет шесть, из-за чего в квартире полная антисанитария: прогнившие полы, а моча течет по стенам к соседям внизу.

Люди устроили очередную встречу с Анжелой, пытались достучаться к ней и уразумить решить проблему, однако она уверяет, что у нее нормальные условия для жизни животных, а тараканы, на которых также жалуются соседи, – не из ее квартиры на третьем этаже, а из подвала, где 40 лет были магазины и склады.

Жители дома намерены идти до конца и собираются подать в суд на нее за жестокое обращение с животными.

Мы также рассказывали о том, что возгорание в котельной кинотеатра «Спутник» послужило причиной серьезного переполоха в Мерефе под Харьковом. На тот момент в помещениях кинотеатра находились 16 человек обслуживающего персонала. Чтобы спасти им жизнь, сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям начали срочную эвакуацию.

Напомним, девятилетний ребенок взял в заложники село на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, украинская семья заживо сгорела в машине, шансов на спасение не было.

Также Politeka писала, что мощный взрыв в гараже унес жизни трех человек в Харькове.