Харьковчане наконец-то дождались снега и тепер вовсю делятся в сети фотографиями

Вчера, 11 февраля, и сегодня город продолжает засыпать снегом, который ближе к обеду сменился на мокрый снег, передает Politeka.

Плюсовая температура днем привела к тому, что мокрый снег налипает, в результате чего существенно усложнилось передвижение на транспорте по улицам города.

В группе «Наш Харьков» пользователи опубликовали снимки, демонстрирующие, что происходит на Южном вокзале. Как заметно на фото, из-за метели существенно ухудшилась видимость.

Из-за каши на дорогах возрос риск дорожно-транспортных происшествий, поэтому спасатели просят водителей соблюдать правила дорожного движения и удержаться от маневров.

В сети пользователи сетуют на то, что на улицах маловато коммунальной техники для расчистки снега.

Порывы ветра до 15-20 метров усложнили и без того непростую ситуацию. Из-за непогоды пять районов Харьковщины остались без света на несколько часов. Не повезло жителям Люботина, Мерефы, а также отдельных населенных пунктов в Харьковском, Валковском, Нововодолажском, Змиевском и Красноградском районах, всего – около 5600 абонентов.

Тем временем синоптики предупреждают о том, что в ближайшее время улучшения погоды ждать не стоит. 13 февраля продолжит идти снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться от одного градуса тепла до четырех градусов мороза. Ветер западный, с порывами до 7-12 м/с. Метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололед.

В пятницу, 14 февраля, в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии прогнозируют прекращение осадков. При этом на дорогах сохранится гололед.

Напомним, погода устроит харьковчанам испытание на прочность.

Как сообщала Politeka, в центр Харькова стянут полицию и ограничат движение транспорта.

Также Politeka писала, что температурные качели добьют украинцев.