Военнослужащий Национальной гвардии Украины задержан ФСБ на территории Российской Федерации

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Солдату инкриминируют якобы незаконное пересечение границы.

По информации Восточного оперативно-территориального объединения НГУ, солдат, который служил по контракту в военной части №3017 в Харькове, с 15 по 29 января находился в ежегодном основном отпуске и должен был вернуться в строй 30 января.

Однако 3 февраля в воинскую часть поступила информация от Восточного оперативно-территориального объединения НГУ о том, что 22 января пограничная служба ФСБ прислала по факсу сообщение, согласно которому 22-летний украинский военнослужащий был задержан за «нарушение режима государственной границы РФ». При этом у него не было при себе документов, удостоверяющих личность.

Через шесть дней после задержания, 28 января, российская сторона сообщила, что в отношении украинского солдата возбудили уголовное дело.

Ранее мы рассказывали о том, что российские оккупанты сотворили в аннексированном Крыму такое, что даже страшно выйти на улицу. Оказалось, что ФСБ в любой момент могут даже за лайк или публикацию в сети, которая им не понравилась, вызвать крымчанина на разговор.

Об этом рассказал лидер крымско-татарского национального движения Мустафа Джемилев.

По его словам, люди настолько запуганы, что даже боятся заговорить на важные темы, все их разговоры свелись лишь к бытовым вопросам. А российские спецслужбы тем временем следят за интернетом и вызывают людей за «неугодне» лайки и репосты.

Напомним, харьковский следователь слил россиянам секретную информацию.

Как сообщала Politeka, СБУ ликвидировала подразделение спецслужб РФ.

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