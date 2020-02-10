Военнослужащий Национальной гвардии Украины задержан ФСБ на территории Российской Федерации
Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Солдату инкриминируют якобы незаконное пересечение границы.
По информации Восточного оперативно-территориального объединения НГУ, солдат, который служил по контракту в военной части №3017 в Харькове, с 15 по 29 января находился в ежегодном основном отпуске и должен был вернуться в строй 30 января.
Однако 3 февраля в воинскую часть поступила информация от Восточного оперативно-территориального объединения НГУ о том, что 22 января пограничная служба ФСБ прислала по факсу сообщение, согласно которому 22-летний украинский военнослужащий был задержан за «нарушение режима государственной границы РФ». При этом у него не было при себе документов, удостоверяющих личность.
Жена Комарова в мини-юбке решила похвастаться не только красотой, фото: "Как же мужу повезло"
Горячая брюнетка из "Квартала 95" посветила телом без белья: "Настоящая красота"
Главное за ночь: ад на границе, крах доллара и проведение выборов в ОРДЛО
Ученые сделали удивительное открытие: артефакты древности находят сотнями, "вместо моря была..."
Через шесть дней после задержания, 28 января, российская сторона сообщила, что в отношении украинского солдата возбудили уголовное дело.
Ранее мы рассказывали о том, что российские оккупанты сотворили в аннексированном Крыму такое, что даже страшно выйти на улицу. Оказалось, что ФСБ в любой момент могут даже за лайк или публикацию в сети, которая им не понравилась, вызвать крымчанина на разговор.
Об этом рассказал лидер крымско-татарского национального движения Мустафа Джемилев.
По его словам, люди настолько запуганы, что даже боятся заговорить на важные темы, все их разговоры свелись лишь к бытовым вопросам. А российские спецслужбы тем временем следят за интернетом и вызывают людей за «неугодне» лайки и репосты.
Напомним, харьковский следователь слил россиянам секретную информацию.
Как сообщала Politeka, СБУ ликвидировала подразделение спецслужб РФ.
Также Politeka писала, что российского силовика поймали во Львове: «Боялся за семью».