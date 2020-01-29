Не успели харьковчане отойти от обрушения моста на Окружной и его полугодового ремонта, как на очереди – новая напасть

В телеграмм-канале «Х***ый Харьков» опубликовали фото моста возле «Лоска».

«Похоже, следующий в очереди на разрушение», – гласит подпись к снимкам.

На кадрах – обочины моста, в которых зияют приличные дыры. Ночью в таких можно и ногу подвернуть. Если проблему не решат в ближайшее время, не исключено новое ЧП на мосту.

Напомним, 25 августа путепровод на окружной Харькова частично обвалился после того, как по нему проехала перегруженная фура с бетоном. Его закрыли на ремонт до конца года. В 20-ых числах декабря его помпезно отрыли, но уже вскоре предупредили, что ремонт временный, и в 2020 году будет капитальный ремонт объекта.

По информации Службы автодорог, после ремонта проезжать по мосту разрешено грузовикам весом не более 20 тонн.

Ранее мы писали, что автомобильный мост в поселке Кочеток Чугуевского района также сигнализирует о том, что ремонт здесь был бы весьма нелишним.

Состояние путепровода показали представители ОСН «Общественный контроль», которые зафиксировали множество разрушений покрытия и железо-бетонных конструкций. Как видно на опубликованных в Фейсбуке фотографиях, состояние моста действительно внушает серьезные опасения: щели шириной в ладонь, трещины на опорах, ржавые перекрытия, обваливающийся бетон.

Напомним, фура с песком упала с моста под Харьковом.

Как сообщала Politeka, мост обрушился на проезжающие автомобили в Киеве.

Так же Politeka писала, что новый мост полностью перекрыли в Днепре.