Более трехсот человек всю ночь разыскивали пропавшую 10-летнюю девочку на Харьковщине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, последний раз жительницу Тарановки Змиевского района Харьковщины видели в половине пятого вечера 22 января, когда девочка выходила со школьного автобуса. Однако дома она так и не появилась.

Перепуганная мать ребенка, не дождавшись дочери, около семи часов вечера позвонила в полицию и заявила об исчезновении девочки.

На поиски по тревоге подняли сотрудников пяти отделов полиции районов Харьковщины, военнослужащих Национальной гвардии Украины, кинологическую службу и курсантов Харьковского национального университета внутренних дел. Подключились и местные жители, а также охотники, которые воспользовались тепловизорами.

Как отметили в полиции, населенный пункт является достаточно большим, в нем около трех тысяч дворов, а протяженность – почти 11 километров. Более того, со всех сторон село окружено лесом, что значительно усложняло поиски девочки.

Люди всю ночь прочесывали местность, заходили в каждый дом и общались с местными жителями, однако все было безрезультатно.

И только утром 23 января девочку удалось найти. Как оказалось, школьница находилась в доме 83-летней женщины. По словам пенсионерки, ребенка она нашла возле своего двора и забрала к себе.

Пропажу вернули родителям. Как рассказал начальник Змиевского отдела полиции Роман Горбунов, девочка воспитывается в многодетной семье, где, кроме нее, еще четверо детей в возрасте от года до семи лет. Родители характеризуются положительно и нигде на учете не состоят.

Горбунов заверил, что ко взрослым членам семейства не будут применяться санкции.

«Наоборот, хотелось бы привлечь внимание общественности и социальных служб к данной семье, ведь из-за безработицы эти люди оказались в сложных жизненных условиях», – отметил он и попросил поддержки соответствующих служб, чтобы способствовать надлежащей социальной адаптации этой семьи.

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