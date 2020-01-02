Харьковская полиця разыскивает 14-летнюю Екатерину Четверякову
Четверякова Екатерина Николаевна 1 января ушла из дома и не вернулась, передает Politeka со ссылкой на правоохранителей.
На данный момент о местонахождении девушки ничего неизвестно.
Приметы пропавшей: на вид 16 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы длинные светло-русые, глаза карие.
Была одета в черную кофту-толстовку, бордовый свитер, лосины черного цвета, обута в угги черного цвета с белыми пандами спереди.
Если кому-то что-то известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефонам (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.
Это – не единственная пропажа в дни праздников. Так, в Одессе в ночь на 31 декабря бесследно пропал молодой мужчина. Местными правоохранителями разыскивается 27-летний Ижик Игорь Владимирович, который в ночь на 31 декабря 2019 года уехал из дома на собственном автомобиле ГАЗ 31105 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 173-175 см, выбритый наголо, глаза светлые, среднего телосложения.
Мужчина был одет в темные спортивные штаны, синюю спортивную кофту, темно-синие кеды. Всех, кому что-то известно о местонахождении Игоря, просят сообщать в Хаджибеевское отделение полиции по телефонам: (048) 723-34-74, 723-44-56 или на 102.
Ранее мы писали о том, что в Харькове на станции метро «Госпром» умер мужчина. Ему прямо посреди платформы стало плохо, и на глазах у всех он потерял сознание.
Какое-то время ему пытались помочь, но приехавшая бригада «скорой» констатировала смерть харьковчанина.
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