Кареглазая красавица не вернулась домой из кинотеатра

Харьковская полиция разыскивает 16-летнюю Ангелину Юрченко

Как сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области, местонахождение девушки устанавливают сотрудники Киевского отдела полиции.

Известно, что около 16:45 девушка ушла в кинотеатр, который расположен на улице Героев Труда, однако домой не вернулась.

Родственники Ангелины сразу же обратились к правоохранителям с просьбой помочь в ее поисках.

Приметы девушки: на вид 16-18 лет, рост 152 см, волосы темные, длинные, глаза карие. Была одета в синие джинсы и зеленую кофту.

Если кому-то что-то известно о местонахождении Ангелины Юрченко, просьба сообщить в Киевский отдел полиции по адресу: Харьков, ул. Алчевских, 49 или по телефонам: (057) 700-43-04, 102.

Ранее мы писали о том, что в Одессе пропала 14-летняя Мирослава Гайтан. У пропавшей рост 155 см, глаза темные, волосы короткие, рыжие с темным корнем. Была одета в пальто зеленого цвета, белые кроссовки, джинсы черного цвета.

Правоохранители обратились ко всем горожанам, если кому что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефонам: «102», (048) 779 42 55.

Мы также рассказывали о том, что в учебном заведении на Харьковщине прогремел мощный взрыв. Злоумышленники взорвали банкомат ПриватБанка, который находился в здании Первомайского профлицея. Воры использовали самодельное взрывное устройство.

При осмотре места преступления выяснилось, что преступники, взорвав банкомат, унесли четыре кассеты с деньгами. Сумма похищенных средств составила более двух миллионов гривен.

Напомним, дети исчезли при странных обстоятельствах в Одессе.

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