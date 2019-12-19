Харьковская полиция разыскивает 16-летнюю Ангелину Юрченко
Как сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области, местонахождение девушки устанавливают сотрудники Киевского отдела полиции.
Известно, что около 16:45 девушка ушла в кинотеатр, который расположен на улице Героев Труда, однако домой не вернулась.
Родственники Ангелины сразу же обратились к правоохранителям с просьбой помочь в ее поисках.
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Приметы девушки: на вид 16-18 лет, рост 152 см, волосы темные, длинные, глаза карие. Была одета в синие джинсы и зеленую кофту.
Если кому-то что-то известно о местонахождении Ангелины Юрченко, просьба сообщить в Киевский отдел полиции по адресу: Харьков, ул. Алчевских, 49 или по телефонам: (057) 700-43-04, 102.
Ранее мы писали о том, что в Одессе пропала 14-летняя Мирослава Гайтан. У пропавшей рост 155 см, глаза темные, волосы короткие, рыжие с темным корнем. Была одета в пальто зеленого цвета, белые кроссовки, джинсы черного цвета.
Правоохранители обратились ко всем горожанам, если кому что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефонам: «102», (048) 779 42 55.
Мы также рассказывали о том, что в учебном заведении на Харьковщине прогремел мощный взрыв. Злоумышленники взорвали банкомат ПриватБанка, который находился в здании Первомайского профлицея. Воры использовали самодельное взрывное устройство.
При осмотре места преступления выяснилось, что преступники, взорвав банкомат, унесли четыре кассеты с деньгами. Сумма похищенных средств составила более двух миллионов гривен.
Напомним, дети исчезли при странных обстоятельствах в Одессе.
Как сообщала Politeka, безумная мать держала детей в плену 11 лет, кадры жилища поражают.
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