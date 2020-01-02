Проблемы с транспортом в первые дни нового года почувствовали на себе жители одного из районов Харькова

В группе «Типичное ХТЗ» появилась фотография, на которой запечатлена огромная очередь на маршрутку, передает Politeka.

На снимке несколько десятков людей, если не сотня, терпеливо ждут автобус, чтобы уехать по делам.

«Доброе утро из Роганской республики», – подписал снимок автор публикации.

В комментариях люди не скрывают того, что перебои с транспортом, особенно в праздничный период, – традиционная картина. А жители Индустриального района города и вовсе предлагают отделить ХТЗ в отдельную общину и решить проблему с проездом. Правда предложение, ясное дело, шуточное. Не обошлось и без иронии.

«Очередь к домику деда мороза?», «К саням Санты», «Может, трендюлей водилам отвесить, чтобы за скотину людей не считали??? Подействует???», «Звоните на гор.линию кабмина 15-45, это бесплатно», «Праздники.... Сидите дома.....», «Вы хоть медленно, но всё же дождетесь свой транспорт и доедете, а тот, кто ждет маршрутку на следующих остановках, обречён. Я вчера на остановке ул. Станковая прождала целый час и не в одну не влезла. Все маршрутки переполнены», «ХТЗ нужно отделяться от Гепы. Организовывать Отдельную Территориальную Громаду!(ОТГ) и гнать гепу лесом. Хуже не будет. 300% места под застройку, под производство - завались! Все налоги в громаде. И Тямаш, и Турбинный, и ХТЗ, и Плиточный, и Южкабель, и уйма много чего. Как коты в масле будем. А звёздное небо можно по Косиора и Фрунзе, если захотим. Своё тепло, своя вода из Кочетка. Очистных, правда нету!», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что харьковчане устали давиться в маршрутках и обратились к властям города. На сайте мэрии появилась соответствующая петиция.

«Просьба просмотреть моё предложение по поводу замены всех маршруток на автобусы большей вместимости,таких как Богдан или Эталон. Из-за того, что в маршрутки не помещаются большое количество людей, людям не удобно стоять много времени на остановке и опаздывать куда-то», – написал автор обращения Максим Третяков.

Напомним, новые «ловушки» на водителей заработали в Харькове.

Как сообщала Politeka, пенсионер стал жертвой маршрутчика в Харькове.

Также Politeka писала, что на водителей открыли охоту, банда "шумит" по всей Украине.