На станции метро «Госпром» умер мужчина
Трагедия произошла утром, сообщает Politeka со ссылкой на социальные сети.
Мужчине прямо посреди платформы стало плохо, и на глазах у всех он потерял сознание.
Какое-то время ему пытались помочь, но приехавшая бригада «скорой» констатировала смерть харьковчанина.
«В 09:15 на станцию «Госпром» по вызову прибыли медики, чтобы оказать помощь одному из пассажиров. К сожалению, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался", – рассказал пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.
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По информации издания «Город Х», за последние несколько месяцев это уже не первая смерть. Так, 20 ноября между станциями «Спортивная» и «Метростроителей» в переходе умерла 66-летняя женщина, которая работала продавцом в киоске.
62-летний харьковчанин скончался на станции метро «23 августа» 16 ноября. Причиной гибели стал оторвавшийся тромб.
За четыре дня до этого на станции «Индустриальная» умер 63-летний житель города, а 30 октября на станции метро «Спортивная» скончалась женщина.
Ранее мы рассказывали, что на сайте горсовета появилась петиция, в которой жители города требуют от властей убрать лиц без определенного места жительства со станции метро «Студенческая». По словам автора, бомжи «оккупировали» пол и лестницы в подземке. Они не только ночуют тут, но и справляют естественные надобности.
В качестве решения проблемы предлагается ликвидировать ночлежку как можно скорее, провести санитарную обработку и дезинфекцию перехода и наказать тех, кто отвечает за его санитарное состояние, т.е. получает зарплаты и премии.
Напомним, харьковчанин объявил войну МАФам в метро: «Для этого существуют специальные места».