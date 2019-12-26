На станции метро «Госпром» умер мужчина

Трагедия произошла утром, сообщает Politeka со ссылкой на социальные сети.

Мужчине прямо посреди платформы стало плохо, и на глазах у всех он потерял сознание.

Какое-то время ему пытались помочь, но приехавшая бригада «скорой» констатировала смерть харьковчанина.

«В 09:15 на станцию «Госпром» по вызову прибыли медики, чтобы оказать помощь одному из пассажиров. К сожалению, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался", – рассказал пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

По информации издания «Город Х», за последние несколько месяцев это уже не первая смерть. Так, 20 ноября между станциями «Спортивная» и «Метростроителей» в переходе умерла 66-летняя женщина, которая работала продавцом в киоске.

62-летний харьковчанин скончался на станции метро «23 августа» 16 ноября. Причиной гибели стал оторвавшийся тромб.

За четыре дня до этого на станции «Индустриальная» умер 63-летний житель города, а 30 октября на станции метро «Спортивная» скончалась женщина.

Ранее мы рассказывали, что на сайте горсовета появилась петиция, в которой жители города требуют от властей убрать лиц без определенного места жительства со станции метро «Студенческая». По словам автора, бомжи «оккупировали» пол и лестницы в подземке. Они не только ночуют тут, но и справляют естественные надобности.

В качестве решения проблемы предлагается ликвидировать ночлежку как можно скорее, провести санитарную обработку и дезинфекцию перехода и наказать тех, кто отвечает за его санитарное состояние, т.е. получает зарплаты и премии.

Напомним, харьковчанин объявил войну МАФам в метро: «Для этого существуют специальные места».

Как сообщала Politeka, украинцев возмутила беременная с сигаретой в метро.