В метро Харькова заметили необычного пассажира. Мужчина убирал в вагоне поезда рекламу на русском языке

По его словам, он сам дальнобойщик, бывал в Москве, но нигде ни разу не видел рекламу на русском или молдавском языках.

Соответствующее видео опубликовали в группе «Харьков 1654» в социальной сети Фейсбук.

На центральном рынке зашёл в вагон дедуля, и стал срывать все рекламные постеры на русском языке. Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 17. Dezember 2019

На кадрах видно, что на мужчине – камуфляжная куртка. Кто он – неизвестно, но, по его словам в Харьков ради него приезжали люди со всего мира, а его именем называют детей. Слышно, как один из пассажиров советует ему «не заниматься ерундой».

Отметим, что видео вызвало широкий общественный резонанс, и под ним оставили более 170 комментариев. Одни пользователи хвалят пенсионера за смелость, другие оскорбляют его, считая, что ему место в спецучреждении.

«Кому-то нужны эти постеры? Их кто-то читает ? Ну сорвал, чё так за метро печетесь, наклеят опять», «Невменяха. В палату к Наполенону его)», «Дедушка-Красава!!!! Самые крепкие орешки Харькова !!!! Горжусь!!! Долой язык оккупантов!!!!», «Может, он и прав. Мы в Украине, и реклама, как он говорит, должна быть на украинском языке», «Деда с дурдома выпустили, а вы к нему достучаться хотите», «Закон о рекламе. Он все правильно делает», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали, что обладательница титула «Мисс Львов-2018» Наталья Болюх попала в громкий скандал из-за поездки в Москву. Видео и фото девушки на своей странице в социальной сети разместил ее друг и чиновник российской Государственной Думы.

Украинцы резко встретили это известие. «Мерзкая предательница», - окрестили девушку в сети.

Напомним, одиозный Жириновский принялся учить украинцев языку.

Как сообщала Politeka, любитель "русского мира" набросился на украинку.

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