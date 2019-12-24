Жители города устали наблюдать засилье лиц без определенного места жительства, которые обустроились в метро Харькова
Харьковчане потребовали от городских властей навести порядок в подземном переходе станции метро «Студенческая».
Соответствующая петиция появилась на сайте мэрии, передает Politeka.
По словам автора, бомжи «оккупировали» пол и лестницы в подземке. Они не только ночуют тут, но и справляют естественные надобности.
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«Из-под них течет моча, кал, в которые наступают люди. В переходе расположены точки продажи продуктов питания. В частности, продаются хлебо-булочные изделия «Рома». Хлеб без индивидуальной упаковки в открытых коробках утром выгружают непосредственно на то место, где ночью лежал в луже мочи бомж, а затем раскладывают в индивидуальные пакеты. Продавщица хлеба на замечания людей посылает их матом. Работники метро на замечания людей не реагируют, отвечают, что это не их дело», – говорится в тексте.
В качестве решения проблемы предлагается ликвидировать ночлежку как можно скорее, провести санитарную обработку и дезинфекцию перехода и наказать тех, кто отвечает за его санитарное состояние, т.е. получает зарплаты и премии».
Также автор требует запретить отгружать хлеб без индивидуальной упаковки и торговать хлебо-булочными изделиями на открытых лотках в переходах метро.
Чтобы петицию рассмотрели в городском совете, она должна набрать не менее пяти тысяч подписей за 90 дней. За первый же час после публикации свои подписи под ней оставили уже 70 человек.
Ранее харьковчане пожаловались в мэрию на бардак на станции метро «23 августа», где бомжи и прочие маргинальные личности стали захватывать пустующие ларьки в подземном переходе.
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