Жители города устали наблюдать засилье лиц без определенного места жительства, которые обустроились в метро Харькова

Харьковчане потребовали от городских властей навести порядок в подземном переходе станции метро «Студенческая».

Соответствующая петиция появилась на сайте мэрии, передает Politeka.

По словам автора, бомжи «оккупировали» пол и лестницы в подземке. Они не только ночуют тут, но и справляют естественные надобности.

«Из-под них течет моча, кал, в которые наступают люди. В переходе расположены точки продажи продуктов питания. В частности, продаются хлебо-булочные изделия «Рома». Хлеб без индивидуальной упаковки в открытых коробках утром выгружают непосредственно на то место, где ночью лежал в луже мочи бомж, а затем раскладывают в индивидуальные пакеты. Продавщица хлеба на замечания людей посылает их матом. Работники метро на замечания людей не реагируют, отвечают, что это не их дело», – говорится в тексте.

В качестве решения проблемы предлагается ликвидировать ночлежку как можно скорее, провести санитарную обработку и дезинфекцию перехода и наказать тех, кто отвечает за его санитарное состояние, т.е. получает зарплаты и премии».

Также автор требует запретить отгружать хлеб без индивидуальной упаковки и торговать хлебо-булочными изделиями на открытых лотках в переходах метро.

Чтобы петицию рассмотрели в городском совете, она должна набрать не менее пяти тысяч подписей за 90 дней. За первый же час после публикации свои подписи под ней оставили уже 70 человек.

Ранее харьковчане пожаловались в мэрию на бардак на станции метро «23 августа», где бомжи и прочие маргинальные личности стали захватывать пустующие ларьки в подземном переходе.

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