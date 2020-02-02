В Харькове начали продавать одежду с изображением городского головы Геннадия Кернеса

Так, на Конном рынке, например, можно купить толстовку с лицом Геннадия Адольфовича и его крылатой фразой.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соцсети.

Как видно на фотографии, опубликованной в группе Харьков City в Фейсбуке, портрет ГАКа украшает подпись «Я умножу тебя на ноль».

Эта фраза прозвучала еще в сентябре 2012 года на на совещании комиссии по чрезвычайным ситуаціям в Харьковской мэрии.

В связи со взрывом харьковского дома Геннадий Кернес обратился к главе «Харьковгорлифта» Анатолию Кандаурову.

«Ты, Кандауров! Встань! Смотри, сучий пёс! Если ты – внимательно слушай то, что я тебе говорю – еще раз отнесешься к своим обязанностям, еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя, я тебя умножу на ноль, тебе ясно или нет?».

Эта фраза стала крылатой и вошла в «словарь» имени Кернеса.

В комментариях на одежду с мэром отреагировали с юмором.

«Гепа с наперстками было бы круче», «Чем болеет, о том и говорит...», «Класс)) в продолжение – футболка "сучий пёс"))», «Тот, кто купит мэров пачку, тот получит водокачку», «Я тоже хочу. А ещё из коллекции предвыборной компании Добкина «У тебя лицо скучное - тебе никто денег не даст», – пишут под публикацией.

Напомним, Кернес оказался в центре «вонючего» скандала.

Как сообщала Politeka, в Харькове Деду Морозу купили домик за 6,2 млн. грн.

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